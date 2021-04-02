02.04.2021 (17:20)

Более 3 тыс. призывников из Татарстана направят в войска в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу, стартовавшего 1 апреля, военные комиссариаты Республики Татарстан отправят в войска более 3 тыс. человек, в том числе в Президентский полк и научные роты. Более трети призывников будут проходить службу в подшефных воинских частях. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Сергей Погодин.

В целях профилактики и противодействия новой коронавирусной инфекции призывные и сборный пункт республики в полном объеме обеспечены необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами: бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, дозаторами для кожного антисептика, бактерицидными лампами. Оборудованы места ожидания результатов тестирования и барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок гражданам. Призывники будут направляться для прохождения военной службы по призыву только при отрицательном результате тест-системы для диагностики COVID-19. Отправки планируется осуществлять в отдельных изолированных вагонах, в которых будет производиться дезинфекционная обработка.

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции проводится вакцинация сотрудников военных комиссариатов, в том числе участвующих в мероприятиях, связанных с призывом граждан на военную службу. В предметы первой необходимости, выдаваемые на сборном пункте Республики Татарстан в виде нессесеров, входят средства для дезинфекции рук. Во время отправок граждан в войска все сотрудники и военнослужащие, которые будут обеспечивать работу сборного пункта, раз в 10 дней будут проходить тестирование на COVID-19.

Военным комиссариатом Республики Татарстан совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан с марта 2021 года в муниципальных районах проводятся занятия Школы правовых знаний на тему: «Права призывников». В весенний призыв Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан планирует сопровождение пяти воинских команд.

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