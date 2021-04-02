02.04.2021 (18:34)

Горные мотострелки ЦВО приняли участие в учении на «Тиграх» и лошадях в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в предгорьях Западного Саяна отработали наступательные маневры на лагерь условного противника с помощью бронеавтомобилей «Тигр» и горных лошадей вьючно-транспортного подразделения.

В ходе учения военнослужащими подразделения беспилотной авиации с использованием БпЛА «Орлан-10» был вскрыт замаскированный лагерь условного противника в горном ущелье. Для его уничтожения в труднодоступный район были направлены военнослужащие разведывательных и мотострелковых подразделений на бронеавтомобилях «Тигр» и вьючное-транспортное подразделение горных стрелков на лошадях. Преодолев горный рельеф по дорогам и тропам, военнослужащие прошли через скрытые подступы к лагерю условного противника, окружили его, а затем уничтожили членов незаконного вооруженного формирования (НВФ) из гранатометов РПГ-7В, минометов «Поднос» и стрелкового оружия.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих, около 30 единиц военной техники, а также более 15 вьючных лошадей.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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