02.04.2021 (18:18)

На Алтае с мотострелковым соединением ЦВО проведено учение по противодействию терроризму

С мотострелковым соединением объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, проведено учение по противодействию терроризму.

По замыслу учения, на склады с боеприпасами воинской части проникла диверсионная группа условного противника. Получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в район захваченных объектов. Под прикрытием бронеавтомобилей военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение условного противника.

Кроме того, группа разминирования сил антитеррора выполнила осмотр складов на предмет выявления установленных взрывоопасных предметов.

К учению привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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