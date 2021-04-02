02.04.2021 (18:31)
Военнослужащие спецназа в Новосибирске готовятся к параду Победы
С военнослужащими соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирске, в рамках подготовки к параду Победы на плацу соединения проводятся тренировки пеших парадных расчетов.
Личный состав соединения, участвующий в параде Победы в Новосибирске, после одиночной подготовки и групповых тренировок в составе шеренг приступили к отработке слаженности движений в составе пешей колонны. Военнослужащие тренируются держать ритм, сохранять дистанцию и интервал перед идущим впереди товарищем, а также выполнять другие строевые приемы.
Совместная тренировка пеших парадных расчетов из числа военнослужащих Новосибирского гарнизона состоится во второй неделе апреля.
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