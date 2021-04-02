Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2021 (18:31)

Военнослужащие спецназа в Новосибирске готовятся к параду Победы

С военнослужащими соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирске, в рамках подготовки к параду Победы на плацу соединения проводятся тренировки пеших парадных расчетов.

Личный состав соединения, участвующий в параде Победы в Новосибирске, после одиночной подготовки и групповых тренировок в составе шеренг приступили к отработке слаженности движений в составе пешей колонны. Военнослужащие тренируются держать ритм, сохранять дистанцию и интервал перед идущим впереди товарищем, а также выполнять другие строевые приемы.

Совместная тренировка пеших парадных расчетов из числа военнослужащих Новосибирского гарнизона состоится во второй неделе апреля.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На Алтае с мотострелковым соединением ЦВО проведено учение по противодействию терроризму
Военные автоинспекторы ЦВО в Кировской области провели плановый технический осмотр военных транспортных средств
Российские вертолетчики в Казахстане прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции
В Таджикистане завершается вакцинация российских военнослужащих от коронавирусной инфекции

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false