02.04.2021 (18:31)

Подразделения материально-технического обеспечения РВСН проводят дозаправку пусковых установок «Ярс» на полевых позициях

После интенсивных маневренных действий в ходе командно-штабного учения с Барнаульским ракетным соединением, подразделения материально-технического обеспечения проводят дозаправку автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.

Для этих целей задействованы автомобильные средства заправки и транспортировки горючего АСЗТГ, которые доставили на полевые позиции около 200 тонн дизельного топлива.

Особое внимание при проведении дозаправки пусковых установок было уделено вопросам маскировки АСЗТГ.

Кроме того, в ходе КШУ подразделения МТО ракетных полков отрабатывают вводную по восполнению запасов уничтоженных материальных средств. В позиционные районы вывезено более 350 тонн материальных средств.

В данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов.

В общей сложности в проведении учения будет задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

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