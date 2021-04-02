02.04.2021 (18:31)
Подразделения материально-технического обеспечения РВСН проводят дозаправку пусковых установок «Ярс» на полевых позициях
После интенсивных маневренных действий в ходе командно-штабного учения с Барнаульским ракетным соединением, подразделения материально-технического обеспечения проводят дозаправку автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.
Для этих целей задействованы автомобильные средства заправки и транспортировки горючего АСЗТГ, которые доставили на полевые позиции около 200 тонн дизельного топлива.
Особое внимание при проведении дозаправки пусковых установок было уделено вопросам маскировки АСЗТГ.
Кроме того, в ходе КШУ подразделения МТО ракетных полков отрабатывают вводную по восполнению запасов уничтоженных материальных средств. В позиционные районы вывезено более 350 тонн материальных средств.
В данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов.
В общей сложности в проведении учения будет задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.