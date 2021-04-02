Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2021 (18:31)

Подразделения материально-технического обеспечения РВСН проводят дозаправку пусковых установок «Ярс» на полевых позициях

После интенсивных маневренных действий в ходе командно-штабного учения с Барнаульским ракетным соединением, подразделения материально-технического обеспечения проводят дозаправку автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.

Для этих целей задействованы автомобильные средства заправки и транспортировки горючего АСЗТГ, которые доставили на полевые позиции около 200 тонн дизельного топлива.

Особое внимание при проведении дозаправки пусковых установок было уделено вопросам маскировки АСЗТГ.

Кроме того, в ходе КШУ подразделения МТО ракетных полков отрабатывают вводную по восполнению запасов уничтоженных материальных средств. В позиционные районы вывезено более 350 тонн материальных средств.

В данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов.

 В общей сложности в проведении учения будет задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России
Новости по теме:
Подвижный отряд заграждения РВСН локализовал условную диверсионную группу с применением универсальных минных заградителей
На учении РВСН в Алтайском крае специалисты РХБ защиты создали непроницаемую аэрозольную завесу для скрытого перемещения крупногабаритной техники
На учении РВСН в Алтайском крае задействованы вертолеты армейской авиации
Подразделения охраны Барнаульского ракетного соединения РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false