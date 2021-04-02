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02.04.2021 (18:22)

В военной прокуратуре Санкт-Петербургского гарнизона организован консультационно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу

1 апреля в Российской Федерации стартовал весенний призыв на военную службу. С целью недопущения нарушений закона, ущемления прав граждан, подлежащих призыву на военную службу, в военной прокуратуре Санкт-Петербургского гарнизона организован консультационно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную службу.

Основной целью работы консультационно-правового центра является разъяснение положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей, а также незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения.

Призывники, их родственники и другие заинтересованные граждане, включая представителей средств массовой информации, могут обратиться за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанного с прохождением военной службы, как лично — в будние дни по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 19 с 9 до 18 часов (с 13 до 14 обеденный перерыв), так и по телефону: 494-22-22.

Сотрудники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях закона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Призыв , Западный военный округ
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