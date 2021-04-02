02.04.2021 (18:10)

Три крупных учения с участием войск ЦВО пройдет в апреле

Три крупных учения с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) состоятся в апреле в рамках контрольной проверки войск округа. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В апреле в рамках контрольной проверки за зимний период проведем три масштабных учения с участием 2-й и 41-й общевойсковых армий, а также танковой дивизии военного округа», – заявил генерал-полковник Александр Лапин. Он добавил, что в ходе учений особое внимание будет уделено вопросам противодействия высокотехнологичному противнику в многосферной операции созданием комплексной защиты войск.

В рамках проверки объединения, соединения и воинские части крупнейшего в России военного округа отработают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления. Будут проверены навыки по применению разведывательных ударных и огневых комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки в интересах командиров общевойсковых подразделений.

Итоги будут подведены на заседании Военного совета ЦВО с участием руководящего состава военного округа.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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