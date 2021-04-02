02.04.2021 (17:46)

Подвижный отряд заграждения РВСН локализовал условную диверсионную группу с применением универсальных минных заградителей

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе учения была отработана практическая задача по обнаружению и разминированию учебных мин на маршрутах движения колонны ПГРК.

Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования с использованием средств дистанционного минирования.

На подступах к полевым позициям была обнаружена диверсионно-разведывательная группа. Для её локализации, а также для дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений использовался подвижный отряд заграждения с применением комплекта универсальных минных заградителей.

Подвижный отряд заграждения провел ускоренное минирование местности, установив минное поле протяжённостью около 1500 м.

Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировке мест расположения частей и подразделений РВСН.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице