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02.04.2021 (17:46)

Подвижный отряд заграждения РВСН локализовал условную диверсионную группу с применением универсальных минных заградителей

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе учения была отработана практическая задача по обнаружению и разминированию учебных мин на маршрутах движения колонны ПГРК.

Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования с использованием средств дистанционного минирования.

На подступах к полевым позициям была обнаружена диверсионно-разведывательная группа. Для её локализации, а также для дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений использовался подвижный отряд заграждения с применением комплекта универсальных минных заградителей.

Подвижный отряд заграждения провел ускоренное минирование местности, установив минное поле протяжённостью около 1500 м.

Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировке мест расположения частей и подразделений РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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