02.04.2021 (16:46)
На учении РВСН в Алтайском крае специалисты РХБ защиты создали непроницаемую аэрозольную завесу для скрытого перемещения крупногабаритной техники
В ходе командно-штабного учения в Алтайском крае специалисты РХБ защиты РВСН создали непроницаемую аэрозольную завесу протяженностью более километра для скрытого перемещения крупногабаритной техники на полевых позициях.
Воинские части и подразделения РВСН осуществили скрытое перемещение подразделений обеспечения в ходе интенсивных маневренных действий. При выборе типа аэрозольно-дымовой завесы на открытых участках маршрутов боевого патрулирования учитывались скорость, направление ветра, влажность воздуха и другие важные, в том числе погодные параметры.
Кроме того, на полевых позициях Барнаульского ракетного соединения РВСН (Алтайский край) военнослужащие отработали вводные по маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».
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