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02.04.2021 (16:46)

На учении РВСН в Алтайском крае специалисты РХБ защиты создали непроницаемую аэрозольную завесу для скрытого перемещения крупногабаритной техники

В ходе командно-штабного учения в Алтайском крае специалисты РХБ защиты РВСН создали непроницаемую аэрозольную завесу протяженностью более километра для скрытого перемещения крупногабаритной техники на полевых позициях.
Воинские части и подразделения РВСН осуществили скрытое перемещение подразделений обеспечения в ходе интенсивных маневренных действий. При выборе типа аэрозольно-дымовой завесы на открытых участках маршрутов боевого патрулирования учитывались скорость, направление ветра, влажность воздуха и другие важные, в том числе погодные параметры.
Кроме того, на полевых позициях Барнаульского ракетного соединения РВСН (Алтайский край) военнослужащие отработали вводные по маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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