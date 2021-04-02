02.04.2021 (16:46)

На учении РВСН в Алтайском крае специалисты РХБ защиты создали непроницаемую аэрозольную завесу для скрытого перемещения крупногабаритной техники

В ходе командно-штабного учения в Алтайском крае специалисты РХБ защиты РВСН создали непроницаемую аэрозольную завесу протяженностью более километра для скрытого перемещения крупногабаритной техники на полевых позициях.

Воинские части и подразделения РВСН осуществили скрытое перемещение подразделений обеспечения в ходе интенсивных маневренных действий. При выборе типа аэрозольно-дымовой завесы на открытых участках маршрутов боевого патрулирования учитывались скорость, направление ветра, влажность воздуха и другие важные, в том числе погодные параметры.

Кроме того, на полевых позициях Барнаульского ракетного соединения РВСН (Алтайский край) военнослужащие отработали вводные по маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

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