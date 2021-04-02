02.04.2021 (18:45)

Россияне заняли первое место на международной олимпиаде курсантов по иностранному языку

Команда Московского высшего общевойскового командного училища стала победителем Международной олимпиады курсантов по иностранному языку, «серебро» взяли курсанты Военной академии Белоруссии, замкнула тройку лидеров команда Академии ВС Узбекистана.

Награды победителям вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель главы военного ведомствам генерал-полковник Александр Фомин.

«В современном мире знание иностранных языков стало одним из ключевых факторов, определяющих не только профессиональную успешность, состоятельность, но и общий уровень образованности военнослужащего. Оно расширяет кругозор и границы познания, позволяет лучше узнать культуру и менталитет других народов», – сказал Николай Панков на церемонии награждения.

Он подчеркнул, что важность владения иностранными языками для военнослужащих особенно возросла в последние годы.

«ВС РФ активно выполняют гуманитарную миссию за рубежами нашей страны, широко привлекаются к миротворческим операциям, участвуют в совместных тренировках, учениях и иных различных международных мероприятиях. Все это предъявляет высокие требования к качеству изучения иностранных языков в военно-учебных заведениях», – отметил замглавы военного ведомства.

По его словам, состязания прошли в честной и бескомпромиссной борьбе. Участники олимпиады продемонстрировали высокое качество лингвистической подготовки и умение решать сложные нестандартные задачи.

Также заместители Министра обороны РФ вручили награды в номинации за абсолютное личное первенство. Лучшим стал курсант Московского высшего общевойскового командного училища, второе место занял курсант Академии ВС Узбекистана, третьим – курсант Военной академии Белоруссии.

Олимпиада прошла в Военном университете Министерства обороны РФ с 28 марта по 2 апреля. В конкурсных испытаниях приняли участие 52 команды, в том числе семь женских.

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