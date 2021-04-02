02.04.2021 (18:39)

В Тульской области военные строители ведут заливку бетонного основания под четыре корпуса строящегося онкологического центра

На строительной площадке нового онкологического центра на 340 мест в г. Тула завершены масштабные подготовительные работы. Военные строители в круглосуточном режиме ведут заливку бетонного основания под четыре корпуса разной этажности.

Проект единого онкологического комплекса был создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Президента России. Согласно распоряжению Правительства РФ, возведение онкоцентра в Туле поручено Военно-строительной компании Минобороны России.

Фундамент единого здания будет готов к 20 апреля, после чего военные строители приступят к основному этапу строительства - возведению монолитного каркаса и стен современного областного онкологического центра.

При устройстве фундамента будет использовано более 6,5 тыс. кубических метров бетонной смеси. В настоящее время на площадке задействовано более 200 человек и 20 единиц строительной и специальной техники.

В составе нового центра будет более 10 профильных медицинских отделений с палатами, операционно-хирургический блок, собственная лаборатория и консультативно-диагностический центр с поликлиникой, которая сможет обслуживать около 400 пациентов в день. Площадь онкологического центра составит около 58 тыс. метров квадратных.

Архитектурный проект состоит из четырех корпусов, соединенных между собой транспортными коридорами на всех этажах. Форма, высота и расположение блоков определены медицинскими требованиями, конфигурацией участка и подъездами, предусмотренными градостроительным планом. В стационаре разместят основные отделения паллиативной помощи и реабилитации, онкогематологии и онкогинекологии, абдоминальной онкохирургии и противоопухолевой лекарственной терапии.

В хирургическом корпусе – радионуклидная диагностика, блок трансфузиологии с криохранилищем и палатами для трансплантации костного мозга, реанимация и интенсивная терапия и операционные.

В составе поликлиники будут кабинеты функциональной диагностики, МРТ, рентгена, поликлинику на 400 посещений в смену, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, дневной стационар химиотерапии.

Национальным центром управления обороной Российской Федерации осуществляется непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства нового медицинского комплекса.

На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающих качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях. Ведется входной контроль поставляемых на площадки стройматериалов.

Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством.



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