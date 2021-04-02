02.04.2021 (18:15)

Команда ВМФ «Девятый вал» стала победителем регионального этапа по хоккею среди любительских команд сезона 2020/2021 Ночной хоккейной лиги Ленобласти

В Санкт-Петербурге завершён региональный чемпионат в дивизионе «Лига Надежды» X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2020/2021 Ночной хоккейной лиги Ленинградской области.

В течение месяца впервые в истории Ленинградской области шесть хоккейных команд, представляющих органы военного управления, воинские части и организации Военно-Морского Флота России, состязались за право участия в финальном этапе X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который будет проводиться в период с 3 по 16 мая в Сочи.

По итогам регионального этапа победу одержала команда Главного командования ВМФ «Девятый вал» под руководством её капитана, главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Из 10 проведённых матчей команда одержала 9 побед и один матч завершила вничью, набрав 19 очков из 20 возможных.

На втором месте команда «Черная речка», представляющая Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», в активе которой 15 очков.

На третьем месте команда «Ямал» объединённого учебного центра ВМФ, набравшая 10 очков.

По статистике за время серии игр регионального этапа адмиралом Николаем Евменовым было заброшено шесть шайб в ворота соперников.

В Сочи команда «Девятый вал» будет бороться за Малый кубок в дивизионе «Лига Надежды».

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