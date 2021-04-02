02.04.2021 (18:25)

В парке «Патриот» ВС РФ впервые в России пройдёт финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

Спортсмены будут преодолевать различные препятствия такие, как ледяные повороты, трамплины, волны и кочки на скоростях до 80 км/ч.

3 апреля в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке впервые в России состоится финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках (Ice Cross).

В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов. Участниками состязаний станут конькобежцы из 14 стран мира (Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Казахстан, Польша, Россия, Словакия, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония и ЮАР).

Спортсмены будут преодолевать различные препятствия такие, как ледяные повороты, трамплины, волны и кочки на скоростях до 80 км/ч.

Справочно:

Первые соревнования по скоростному спуску на коньках (Ice Cross) прошли 20 января 2000 года в Стокгольме (Швеция). В 2010 году впервые был разыгран официальный чемпионат мира. За 10 лет с момента проведения первого чемпионата мира образовалось множество федераций и ассоциаций в разных странах, включая Россию. За этот срок несколько тысяч спортсменов из 51 страны мира приняли участие в гонках и соревнованиях.

Скоростной спуск на коньках является одним из самых красивых и динамично развивающихся зимних видов спорта.

Спортсмены соревнуются за победу на ледяных трассах средней протяженностью 350 метров. Стартуя в наивысшей точке трека и финишируя в самой низкой, атлеты преодолевают различные препятствия.

На старт каждой гонки выходят четверо участников, по ходу гонки развивая скорость до 80 км/ч. Занявшие первое и второе место в забеге, проходят в следующий раунд. И так до финала, в котором соревнуются четверо спортсменов в трех различных категориях: мужской, женской и юниорской.

Начало соревнований: 17:00 3 апреля.

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