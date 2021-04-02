02.04.2021 (18:00)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО окажут помощь поисковикам при проведении более 10 экспедиций в ходе «Вахты памяти–2021»

В ходе мероприятий саперы общевойсковой армии ЗВО выполнят инженерную разведку в местах проведения экспедиций, окажут помощь поисковикам в подъеме найденных артефактов, деталей оружия и предметов быта бойцов Красной Армии.

В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти–2021» военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, окажут помощь поисковым отрядам региона в проведении экспедиций и разведывательных работ по обследованию неучтенных братских воинских захоронений и увековечению памяти погибших защитников Отечества.

В планы работы поисковых отрядов в 2021 году включены мероприятия по дальнейшему поиску неучтенных воинских захоронений и незахороненных останков воинов Красной Армии, погибших на территории Ленинградской области в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Кроме того, запланированы работы по благоустройству воинских захоронений и увековечению памяти погибших бойцов и командиров.

В ходе мероприятий саперы армии проведут инженерную разведку в местах проведения экспедиций, окажут помощь поисковикам в подъеме найденных артефактов, деталей оружия и предметов быта бойцов РККА.

Кроме того, военнослужащие примут участие в перезахоронении найденных останков и возложении цветов к вновь созданным мемориалам.

По итогам совместных поисковых экспедиций в 2020 году, проведенных на территории Ленинградской области, поисковыми отрядами и военнослужащими инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО, удалось установить имена более 800 советских солдат и офицеров, покоившихся в братских захоронениях на территории региона.

Справочно:

Всероссийская «Вахта памяти» проводится на территории Российской Федерации ежегодно. За восемь лет плодотворной работы поисковиками и военнослужащими было захоронено более 150 тыс. советских солдат и установлено около 8 тыс. имен защитников Родины.

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