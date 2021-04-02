02.04.2021 (17:45)

Военные химики ЗВО провели спецобработку более 10 тыс. кв. м территории сборных пунктов военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку более 10 тыс. кв. м территории сборных пунктов военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в преддверии призыва «весна-2021».

Военнослужащие обработали раствором ДТС-ГК прилегающую территорию, места стоянки машин, фундамент и фасады здания, входные группы, служебные помещения и места построения призывников.

Всего было продезинфицировано более 10 тыс. кв. м территории сборных пунктов, что позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск распространения вирусных инфекций среди новобранцев.

В целях предупреждения инфекционных заболеваний военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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