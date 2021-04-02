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02.04.2021 (17:15)

В Москве и области военнослужащие ЗВО ежедневно проводят спецобработку около 1 тыс. техники в рамках нераспространения вирусных инфекций

В Москве и области военнослужащие радиационно-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа ежедневно проводят обработку свыше 10 тыс. кв. м. и порядка 1 тыс. специальной техники в рамках нераспространения вирусных инфекций.

Подразделения РХБ защиты проводят полную дезинфекцию специальной техники, а также мест общего пользования с помощью специальных химических растворов и многофункциональных авторазливочных станций АРС- 14 и АРС-14КМ.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах воинских частей организованы пункты контроля. Здесь при прибытии на службу у военнослужащих измеряют температуру тела и уточняют их состояние здоровья, таким образом сводят вероятность распространения инфекционных заболеваний среди военнослужащих к минимуму.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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