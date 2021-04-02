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02.04.2021 (16:55)

Расчёты ЗРК «Бук-М3» и ПЗРК «Игла» общевойсковой армии ЗВО отработали защиту ключевых военных объектов в Курской области

Расчёты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» совместно с переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла» общевойсковой армии Западного военного округа отработали защиту ключевых военных объектов от авиации условного противника в Курской областей.

Учение военнослужащих подразделений противовоздушной обороны началось по команде «Боевая тревога». Заняв огневые позиции, военнослужащие приступили к отработке групповых нормативов в составе подразделений по противодействию разведки воздушного противника и высокоточного оружия.

Боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» совместно с ПЗРК «Игла» выполнили задачи по разведке воздушных целей, их классификации, после чего провели электронные пуски ракет по целям, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах от 5 до 10 км.

К учениям по защите ключевых военных объектов в Курской области было привлечено около 500 военнослужащих зенитно-ракетной бригады и более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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