02.04.2021 (16:45)

Военные автоинспекторы ЦВО в Кировской области провели плановый технический осмотр военных транспортных средств

Военнослужащие территориальной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели государственный технический осмотр автомобильных транспортных средств, стоящих на вооружении соединений, воинских частей и учреждений Минобороны России, дислоцированных в Кировской области.

Мероприятия государственного технического осмотра выполнялись с применением мобильного подвижного пункта технического контроля ППТК на базе микроавтобуса «Газель».

Всего государственному техническому осмотру были подвергнуты более 30 единиц автомобильной техники и специального транспорта.

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