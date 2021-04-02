02.04.2021 (16:30)

В Нижегородской области прошел основной этап тактического учения военнослужащих ЗВО и Республики Беларусь

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках совместного батальонного тактического учения военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа и военнослужащие Республики Беларусь отработали маневренную оборону танковых и мотострелковых подразделений для отражения наступления условного противника.

В ходе активной фазы учения танковые и мотострелковые роты России и Белоруссии вели маневренный бой со сменой огневых позиций. Перед военнослужащими стояла задача изнурить противника и заманить на подготовленные оборонительные рубежи, где его ожидали основные силы. Также в рамках учения военнослужащие отработали эвакуацию подбитого танка с поле боя, полевой ремонт и возвращение в строй боевой техники. В ходе учения военнослужащие вели огонь боевыми боеприпасами из танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на расстояния от 800 до 2000 метров. Сухопутные подразделения с воздуха прикрывали вертолетные пары Ми-24 «Крокодил».

Заманив противника в обозначенный район, огонь открыли реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», тем самым обратив силы условного противника к неорганизованному бегству.

Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. Совместное батальонное тактическое учение стало вторым этапом подготовки к стратегическому командно-штабному «Запад-2021».

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