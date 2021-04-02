02.04.2021 (16:15)

Офицер Балтийского флота спас двух тонувших в озере детей

13 марта в пригороде Калининграда военнослужащий Балтийского флота капитан-лейтенант Станислав Муратов спас тонущих в озере детей.

В свободное от службы время офицер вместе с сыном прогуливался возле питьевых озер в поселке Космодемьянского Центрального района Калининграда. Когда проходил мимо одного из водоёмов, офицер обратил внимание, что на стороне озера, где ещё сохранился лёд, играли двое ребят. В какой-то момент мальчики провалились в полынью.

Военнослужащий, обладающий соответствующей специальной подготовкой, поспешил на помощь обессиленным детям, вытащил их на берег и оказал первую помощь.

Афишировать случившееся офицер не собирался. Через пару дней вечером в квартире капитан-лейтенанта Станислава Муратова раздался звонок домофона. Пришел отец одного из спасенных мальчиков, который искренне поблагодарил офицера за спасение сына. Он и рассказал, что развесил по всему посёлку объявления с просьбой откликнуться человека, спасшего двух ребят, и указал номер своего телефона. Завершался текст такими словами: «Дружище! Позвони, пожалуйста. Очень хотим пожать тебе руку!» Это объявление увидела супруга Станислава Наталья. Ничего не сказав Станиславу, она сама позвонила по указанному номеру и сообщила родителям, где живет спаситель их детей.

За проявленное мужество при спасении погибавших капитан-лейтенант Станислав Муратов будет поощрен командованием Балтийского флота.

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