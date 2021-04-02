Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2021 (16:15)

Офицер Балтийского флота спас двух тонувших в озере детей

13 марта в пригороде Калининграда военнослужащий Балтийского флота капитан-лейтенант Станислав Муратов спас тонущих в озере детей.

В свободное от службы время офицер вместе с сыном прогуливался возле питьевых озер в поселке Космодемьянского Центрального района Калининграда. Когда проходил мимо одного из водоёмов, офицер обратил внимание, что на стороне озера, где ещё сохранился лёд, играли двое ребят. В какой-то момент мальчики провалились в полынью.

Военнослужащий, обладающий соответствующей специальной подготовкой, поспешил на помощь обессиленным детям, вытащил их на берег и оказал первую помощь.

Афишировать случившееся офицер не собирался. Через пару дней вечером в квартире капитан-лейтенанта Станислава Муратова раздался звонок домофона. Пришел отец одного из спасенных мальчиков, который искренне поблагодарил офицера за спасение сына. Он и рассказал, что развесил по всему посёлку объявления с просьбой откликнуться человека, спасшего двух ребят, и указал номер своего телефона. Завершался текст такими словами: «Дружище! Позвони, пожалуйста. Очень хотим пожать тебе руку!» Это объявление увидела супруга Станислава Наталья. Ничего не сказав Станиславу, она сама позвонила по указанному номеру и сообщила родителям, где живет спаситель их детей.

За проявленное мужество при спасении погибавших капитан-лейтенант Станислав Муратов будет поощрен командованием Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Корвет «Стойкий» Балтийского флота, выполняющий задачи дальнего похода, зашел для пополнения запасов в кипрский порт Лимассол
В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей подводной лодки «Магадан» для обеспечения ее испытаний
В воинских частях ЧФ в Крыму и на Кубани началась контрольная проверка за зимний период обучения
Армейский корпус Балтийского флота отмечает 5-летие со дня своего образования

Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false