02.04.2021 (16:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье продолжают выполнять мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью недопущения возникновения и распространения случаев коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.
Командованием ОГРВ ПРРМ созданы специальные группы, которые занимаются обеззараживанием всех объектов, расположенных в военных городках. Особое внимание при обработке специальным раствором уделят местам и предметам общего пользования. Также проводится обеззараживание военной техники.
Суточный наряд осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц в целях недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции в подразделениях войсковой части.