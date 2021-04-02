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02.04.2021 (16:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье продолжают выполнять мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью недопущения возникновения и распространения случаев коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.

Командованием ОГРВ ПРРМ созданы специальные группы, которые занимаются обеззараживанием всех объектов, расположенных в военных городках. Особое внимание при обработке специальным раствором уделят местам и предметам общего пользования. Также проводится обеззараживание военной техники.

Суточный наряд осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц в целях недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции в подразделениях войсковой части.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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