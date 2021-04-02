02.04.2021 (15:45)

Корвет «Стойкий» Балтийского флота, выполняющий задачи дальнего похода, зашел для пополнения запасов в кипрский порт Лимассол

Корвет «Стойкий» Балтийского флота, выполняющий задачи дальнего похода, зашел для пополнения запасов в порт Лимассол (Кипр). Планом визита предусмотрено пополнение корабельных запасов до требуемых норм.

Российские военные моряки также получат возможность посетить местные достопримечательности и отдохнуть на берегу. Заход в Лимассол является вторым по счету с начала дальнего похода корабля Балтийского флота. После завершения захода корвет продолжит выполнение задач по предназначению в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

На боевом корабле находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме того, корвет несет на борту палубный вертолет Ка-27.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

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