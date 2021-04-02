02.04.2021 (15:30)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО в ходе ночного учения отработали синхронную ликвидацию противника в Белгородской области

Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа провели ночное тактическое учение по синхронной ликвидации условного противника в рамках полевого выхода на полигоне Солоти в Белгородской области.

В ходе учений военнослужащие в составе подразделений совершили скрытый марш-бросок в тыл условного противника, пройдя специальные полосу препятствий, оборудованную естественными и искусственными препятствиями.

Подобравшись к полевому лагерю противника, снайперы приступили к занятию и маскировки выгодных огневых позиций. При помощи тепловизионных прицелов 1ПН-140 военнослужащие отработали навыки применения синхронного огня по различным подвижным мишеням.

Благодаря достигнутой синхронности выстрелов, все снайперскими подразделениям военнослужащим удалось достичь дезориентации противника и сохранения выгодных огневых позиций.

Всего в ночных учениях по синхронной ликвидации противника приняло участие свыше 100 снайперов общевойсковой армии ЗВО.

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