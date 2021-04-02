Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2021 (15:30)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО в ходе ночного учения отработали синхронную ликвидацию противника в Белгородской области

Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа провели ночное тактическое учение по синхронной ликвидации условного противника в рамках полевого выхода на полигоне Солоти в Белгородской области.

          В ходе учений военнослужащие в составе подразделений совершили скрытый марш-бросок в тыл условного противника, пройдя специальные полосу препятствий, оборудованную естественными и искусственными препятствиями.

          Подобравшись к полевому лагерю противника, снайперы приступили к занятию и маскировки выгодных огневых позиций. При помощи тепловизионных прицелов 1ПН-140 военнослужащие отработали навыки применения синхронного огня по различным подвижным мишеням.

          Благодаря достигнутой синхронности выстрелов, все снайперскими подразделениям военнослужащим удалось достичь дезориентации противника и сохранения выгодных огневых позиций.

         Всего в ночных учениях по синхронной ликвидации противника приняло участие свыше 100 снайперов общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Ремонтная рота Оперативной группы российских войск в Приднестровье выполняет задачи в полевых условиях
Подразделения ракетных войск и артиллерии ЮВО в рамках контрольной проверки объединили в единый разведывательно-огневой комплекс
Мобильные группы РЭБ и ПВО ЮВО на учениях отрабатывают защиту подразделений от беспилотников
Расчеты РСЗО «Град» российской военной базы в Таджикистане в рамках учения учились уничтожать боевиков в горах

Метки:
Западный военный округ , Учения , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false