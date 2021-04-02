02.04.2021 (14:50)

Ремонтная рота Оперативной группы российских войск в Приднестровье выполняет задачи в полевых условиях

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится полевой выход с военнослужащими ремонтной роты.

В рамках второго этапа полевого выхода ремонтной роты ОГРВ ПРРМ специалисты отработали нормативы по отводу поврежденной техники под огнем условного противника с помощью тягачей и буксировке ее в сборный пункт поврежденной техники.

По прибытии в указанный район специалисты выполнили норматив по технической подготовке с полным развертыванием мастерской МТО-АТ-М1. Экипажи развернули мастерские из походного положения и установили рабочие посты согласно схеме размещения, мастерской на местности и в соответствии с требованиями эксплуатации. С помощью рабочих постов специалисты ремонтной роты выполнили монтажно-демонтажные, электросварочные и слесарно-механические работы на поврежденной технике. Выполнение нормативов усложнялись ночными условиями.

Полевой выход с ремонтной ротой проходит на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

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