02.04.2021 (18:15)
Более 40 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге
В военном параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, примет участие более 40 женщин-военнослужащих Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Представительницы объединения пройдут по главной площади города в торжественным маршем в составе сводного женского расчета Западного военного округа, состоящего из 120 девушек.
Первые тренировки женского парадного строя объединения пройдут на территории отдельного вертолетного полка (г. Пушкин) уже в начале следующей недели.
Впервые женские сводные батальоны Западного военного округа приняли участие в параде Победы на Дворцовой площади в 2011 году.
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