02.04.2021 (15:10)

В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей подводной лодки «Магадан» для обеспечения ее испытаний

В настоящее время экипаж проходит комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота в Обнинске.

В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Магадан» проекта 636.3 для обеспечения всех этапов ее испытаний. В настоящее время экипаж проходит комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота в Обнинске.

В настоящее время ДЭПЛ «Магадан» находится у причала «Адмиралтейских верфей».

Ранее, 26 марта, на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей большой ДЭПЛ «Магадан» проекта 636.3, строящейся для Военно-Морского Флота России.

От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова участников церемонии — кораблестроителей, конструкторов, ветеранов флота и судостроительной отрасли поздравил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

«Спуск очередной современной и надежной подводной лодки «Магадан» является знаменательным событием для Военно-Морского Флота России. Неатомная подводная составляющая Тихоокеанского флота, которую вскоре пополнит ДЭПЛ «Магадан», до 2024 года пополнится шестью единицами этого проекта, — сказал вице-адмирал Игорь Мухаметшин. — Коллектив АО «Адмиралтейские верфи» вновь продемонстрировал свой высочайший профессионализм. Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота, будут успешно решать все поставленные перед ними задачи».

Самоотверженный труд всех участников строительства отметил генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков: «Впереди подводную лодку ждут швартовные, заводские и государственные испытания. Хочется заверить командование Военно-Морским Флотом, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок».

В церемонии спуска на воду новейшей большой ДЭПЛ «Магадан» также приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга и Магадана, руководство Объединенной судостроительной корпорации в лице главного советника генерального директора ОСК Виктора Чиркова.

В ходе мероприятия «крестная мать» в соответствии с флотской традицией разбила бутылку шампанского о корпус подводной лодки. Настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей отец Богдан благословил экипаж ДЭПЛ на успешные свершения и провел богослужение.

Справочно:

«Магадан» — третья подводная лодка в серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны Российской Федерации по восстановлению боевой готовности Военно-Морского Флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Также на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, построена серия подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ России по два корабля ежегодно.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью семь узлов — 7500 тыс. миль, надводное водоизмещение — 2350 куб. м, количество торпедных аппаратов — 6, скорость подводного хода — 18 узлов, экипаж — 52 человека.

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