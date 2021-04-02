02.04.2021 (14:30)
В воинских частях ЧФ в Крыму и на Кубани началась контрольная проверка за зимний период обучения
В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, началась контрольная проверка за зимний период обучения.
Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.
В рамках контрольной проверки будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.
В ходе контрольной проверки военнослужащие ЧФ будут задействованы в двусторонних тактических учениях, в рамках которых командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою.
По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации.
Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне.
Контрольная проверка сил Черноморского флота за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки на 2021 год.