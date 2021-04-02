Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2021 (14:10)

Российские вертолетчики в Казахстане прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции

Летчики российской отдельной вертолетной эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО), базирующейся в Казахстане, прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции.

Перед процедурой военные медики провели медицинский осмотр вакцинируемых, измерили температуру, а также проинформировали о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводилась на добровольной основе после подписания согласия на введение препарата.

Также сделали прививку от коронавирусной инфекции военнослужащие авиационной комендатуры и персонал российского военного госпиталя.

Партия вакцины из 1000 доз от COVID-19 доставлена для российских военнослужащих воинских частей и учреждений Минобороны России в Казахстане. Вакцина доставлена транспортным самолетом Ан-12 ЦВО в сопровождении военных медиков.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане завершается вакцинация российских военнослужащих от коронавирусной инфекции
Расчеты РСЗО «Град» российской военной базы в Таджикистане в рамках учения учились уничтожать боевиков в горах
На Северном флоте продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции
Весенний призыв в Ставропольском крае пройдет с соблюдением превентивных противовирусных мер

Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false