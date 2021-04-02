02.04.2021 (14:10)
Российские вертолетчики в Казахстане прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции
Летчики российской отдельной вертолетной эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО), базирующейся в Казахстане, прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции.
Перед процедурой военные медики провели медицинский осмотр вакцинируемых, измерили температуру, а также проинформировали о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводилась на добровольной основе после подписания согласия на введение препарата.
Также сделали прививку от коронавирусной инфекции военнослужащие авиационной комендатуры и персонал российского военного госпиталя.
Партия вакцины из 1000 доз от COVID-19 доставлена для российских военнослужащих воинских частей и учреждений Минобороны России в Казахстане. Вакцина доставлена транспортным самолетом Ан-12 ЦВО в сопровождении военных медиков.