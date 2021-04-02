02.04.2021 (13:30)
В Таджикистане завершается вакцинация российских военнослужащих от коронавирусной инфекции
В Таджикистане завершается вакцинация от коронавирусной инфекции военнослужащих российской военной базы и членов их семей. Всего привито свыше 3 тыс. человек.
Иммунизация двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») проводится на добровольной основе с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра врача.
Перед процедурой с пациентами проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусной инфекции и воздействии препарата на организм человека. Все привитые находились под постоянным наблюдением медицинских специалистов. Также вакцину от COVID-19 получили сотрудники российских школ и детских садов Минобороны России.
Иммунизация проводится сотрудниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе.
Всего на военную базу в Таджикистане было передано свыше 3,3 тыс. вакцин препарата «Гам-КОВИД-Вак».