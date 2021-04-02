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02.04.2021 (12:35)

Расчеты РСЗО «Град» российской военной базы в Таджикистане в рамках учения учились уничтожать боевиков в горах

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» российской военной базы в Таджикистане в ходе учения уничтожили условных боевиков, затаившихся в горах.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10 обнаружили колонну высокопроходимых пикапов незаконного вооружённого формирования на удалении более 10 км и передали координаты целей на командный пункт.

Артиллеристы устроили засаду и огнем из боевых машин нанесли сосредоточенные удары по площадным и одиночным целям условного противника, находящегося в складках местности. Корректировку огня и контроль поражения целей вели расчеты беспилотной авиации. Всего в ходе учения было поражено более 100 целей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Учения
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