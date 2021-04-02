02.04.2021 (12:45)

Мобильные группы РЭБ и ПВО ЮВО на учениях отрабатывают защиту подразделений от беспилотников

Подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе контрольной проверки на учениях отработают взаимодействие с мобильными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в целях защиты от ударов беспилотной авиации (БпЛА).

Комплексные комиссии по указанию командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в ходе контрольной проверки за зимний период обучения приступили к оценке способности выполнять задачи сформированных в текущем году мобильных групп, предназначенных для защиты от БпЛА мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Кроме того, подразделения ЮВО получат оценку за действия на маршах при выдвижении в районы общевойсковых полигонов, за управление приданными силами армейской и штурмовой авиации, в том числе при выполнении задач мотострелковых рот в составе тактического воздушного десанта.

«Увеличение доли участия авиации в мероприятиях подготовки сухопутных, береговых войск и корабельных сил, в сочетании с использованием боевого опыта повысит как качество совместной подготовки войск, так и уровень мастерства лётного состава», – отметил генерал армии А. Дворников.

Важным этапом в ходе сдачи контрольной проверки станет выполнение боевых стрельб в системе разведывательно-огневых комплексов. Командиры тактического звена продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать опережающие нестандартные, неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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