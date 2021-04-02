02.04.2021 (11:28)
Артисты ЦДРА поздравили военнослужащих Семеновского полка
Артисты Центрального Дома Российской Армии устроили концерт для военнослужащих 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка, тем самым поздравив их с Днем части.
Концерт состоялся в клубе воинской части, военнослужащие которой своей доблестной службой возрождают славные воинские, исторические традиции воинов-семеновцев. Согласно программе прозвучали песни о России, воинской службе, любви, песни молодежной тематики.
Лейб-гвардии Семеновский полк был создан Петром I. Он прославился в Северной войне, при взятии Очакова, в Бородинской битве.
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