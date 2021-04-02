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02.04.2021 (11:50)

На Северном флоте продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции

На Северном флоте продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Двухкомпонентной российской вакциной «Спутник V» привито уже большая часть военнослужащих, все медицинские работники и сотрудники военных комиссариатов, задействованные в работе с призывниками. Продолжается вакцинация гражданского персонала воинских частей и учреждений флота, а также членов семей военнослужащих.

Вакцинация проходит в медицинских учреждениях. Приёмное отделение главного флотского госпиталя в городе Североморске принимает желающих получить прививку в ежедневном режиме.

Спланированной к поставке на Северный флот вакцины хватит для того, чтобы привить от коронавируса всех военнослужащих, в том числе призывников, которые поступят на службу нынешней весной, а также на гражданский персонал и совершеннолетних членов семей военнослужащих, у которых нет противопоказаний для вакцинации.

Плановая вакцинация на Северном флоте началась вместе с зимним периодом боевой подготовки, то есть с 1 декабря прошлого года. Именно тогда в Североморск была доставлена первая партия вакцины «Спутник V». Ей были привиты экипажи подводного крейсера «Князь Владимир», фрегата «Адмирал флота Касатонов», морского буксира «Николай Чикер», танкера «Вязьма» и других кораблей.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Справочно:

Перед инъекцией прививаемых знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещено употребление алкоголя, интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение пяти суток после прививки.

Введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели после первой.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , COVID-19
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