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02.04.2021 (11:16)

В Подмосковье связисты ЗВО обеспечили устойчивую связь с помощью станций Р-166

В Подмосковье специалисты войск связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую связь между командными пунктами.

Военнослужащие развернули мобильные цифровые радиорелейные станции Р-166, наладили непрерывную связь и обмен данными между пунктами управления соединений и воинских частей в условиях радиоэлектронного противодействия.

Станция позволяет проводить радиообмен на дальности связи до 2 тысяч километров. В тренировке приняли участие свыше 200 военнослужащих танкового объединения ЗВО, было задействовано порядка 40 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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