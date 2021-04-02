02.04.2021 (11:16)

В Подмосковье связисты ЗВО обеспечили устойчивую связь с помощью станций Р-166

В Подмосковье специалисты войск связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую связь между командными пунктами.

Военнослужащие развернули мобильные цифровые радиорелейные станции Р-166, наладили непрерывную связь и обмен данными между пунктами управления соединений и воинских частей в условиях радиоэлектронного противодействия.

Станция позволяет проводить радиообмен на дальности связи до 2 тысяч километров. В тренировке приняли участие свыше 200 военнослужащих танкового объединения ЗВО, было задействовано порядка 40 единиц техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице