02.04.2021 (11:16)
В Подмосковье связисты ЗВО обеспечили устойчивую связь с помощью станций Р-166
В Подмосковье специалисты войск связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую связь между командными пунктами.
Военнослужащие развернули мобильные цифровые радиорелейные станции Р-166, наладили непрерывную связь и обмен данными между пунктами управления соединений и воинских частей в условиях радиоэлектронного противодействия.
Станция позволяет проводить радиообмен на дальности связи до 2 тысяч километров. В тренировке приняли участие свыше 200 военнослужащих танкового объединения ЗВО, было задействовано порядка 40 единиц техники.
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