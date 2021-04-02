02.04.2021 (12:35)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО уничтожили самолеты на аэродроме условного противника

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ми-8 АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Краснодарском крае. Стрельбы проходили в рамках отборочного этапа конкурса профессионального мастерства «Авиадартс» Армейских международных игр 2021 года.

При помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения летчики уничтожили колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника. Всего было поражено свыше 200 различных целей, на которые пришлось более 100 ракет и около 1 тысячи снарядов 30-мм авиационной пушки. При выполнении задачи экипажам приходилось действовать на предельно малой высоте, используя сложный рельеф местности.

В боевых стрельбах было задействовано более 50 экипажей армейской авиации ЮВО.

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