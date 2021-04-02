02.04.2021 (10:55)

Разведчики ЮВО в Абхазии прошли усовершенствованную специальную полосу препятствий в горах

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в условиях горно-лесистой местности прошли подготовку на специальной «Полосе разведчика».

На полигоне Цабал оборудован усовершенствованный учебно-тренировочный комплекс. Он предназначен для подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в сложных погодных и эмоционально напряженных условиях.

Учебный комплекс разведчиков представлен на маршруте протяженностью более 1 км по пересеченной местности и состоит из 23 участков сооружений и препятствий.

В зимнем периоде обучения полоса была значительно усовершенствована дополнительными элементами свето-шумового воздействия с использованием подрывных имитационных и пиротехнических средств, сигнальных ракетниц, светошумовых спецсредств, дымовых шашек и водных преград.

Наиболее сложными препятствиями считаются скалодром, воздушная и водная переправы, а также участок подземных коммуникаций протяженностью около 30 метров.

Кроме того, в ходе лагерного сбора разведчики сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и выполнили свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника и организации засад.

Всего в лагерном сборе было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины «Дозор».

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