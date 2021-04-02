02.04.2021 (12:10)

Команда снайперов Каспийской флотилии вошла в тройку лидеров на окружном этапе конкурса «Снайперский рубеж»

Команда снайперов Каспийской флотилии (КФл) заняла почётное призовое 2 место в общекомандном зачёте на окружном этапе конкурса Армейских международных игр 2021 года «Снайперский рубеж» на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Снайперы КФл соревновались с лучшими снайперами и снайперскими парами Южного военного округа (ЮВО). Всего в состязаниях приняли участие 9 команд из Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья.

Состязания проходили как в одиночном разряде, так и среди снайперских пар, которым предстояло поразить различные типы целей на расстояниях от 200 до 800 м из снайперской винтовки Драгунова (СВД) в дневное и ночное время суток.

Также военнослужащие соревновались: в скрытном передвижении, в преодолении различных препятствий, в маскировке с применением подручных и штатных средств, в корректировке огня с применением приборов наблюдения и прицеливания. Кроме того, всем участникам необходимо было сдать нормативы по физической подготовке, пройти тестирование на знание тактико-технических характеристик штатного стрелкового вооружения.

По итогам окружного этапа конкурса призовые места разделили команды снайперов КФл, армейского корпуса и Черноморского флота. Победители окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж» представят ЮВО на всероссийском этапе соревнований, который пройдет с 16 по 30 мая.

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