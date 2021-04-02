02.04.2021 (10:12)

В День Победы по улицам Волгограда впервые в парадном строю пройдут «чёрные береты» Каспийской флотилии

Впервые военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) примут участие в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде.

Личный состав отдельного полка морской пехоты был откомандирован из города Каспийск республики Дагестан для участия в праздничных мероприятиях 9 мая в Волгоградском гарнизоне.

На базе мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО военнослужащие морской пехоты будут репетировать исполнение строевой песни в составе парадной коробки, проведут тренировки прохождения торжественным маршем. Парадная коробка подразделения морской пехоты будет включать около 100 военнослужащих.

Накануне прибытия в Волгоград весь личный состав парадного расчета КФл прошел вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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