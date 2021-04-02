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02.04.2021 (09:50)

Зенитчики ЮВО выполнили пуски боевых ракет из ЗРК «Тор-М2» в Астраханской области

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, выполнили около 10 пусков боевых ракет в Астраханской области.

На полигоне Капустин Яр расчеты зенитных ракетных комплексов уничтожили скоростные маневрирующие мишени типа «Саман», которые были запущены с разных направлений на минимальных и максимальных высотах.

В ходе полевого выхода личный состав расчетов ЗРК «Тор-М2» освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

После практических пусков зенитчики приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации в Северную Осетию. Стрельбы стали завершающим этапом полевого выхода зенитчиков в Астраханской области.

В полевых занятиях приняли участие около 300 военнослужащих соединения ЮВО, было задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Полигон
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