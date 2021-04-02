02.04.2021 (09:34)

В Северной Осетии военкоматы ЮВО призовут на военную службу более 700 новобранцев

Военкоматы Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии готовы к призыву молодого пополнения, в ходе которого планируется призвать на военную службу более 700 новобранцев.

Около 150 сотрудников военных комиссариатов Республики Северная Осетия – Алания, включая военнослужащих и гражданский персонал, прошли вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V».

Все сборные пункты обеспечены вещевым имуществом, военно-врачебные комиссии укомплектованы медицинскими специалистами. Также выполнены противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

На протяжении всего периода весеннего призыва подразделения радиационной химической и биологической защиты 58-й армии ЮВО будут проводить дезинфекцию помещений военного комиссариата и сборных пунктов, предназначенных для приема призывников. Мероприятия по специальной обработке будут проводиться по утвержденным графикам.

Весенний призыв стартовал 1 апреля. Отправку новобранцев по воинским частям военкоматы Северной Осетии начнут 18 апреля. Молодые люди из республики будут служить в различных военных округах МО РФ. Граждане, имеющие высшее образование, получили возможность выбрать службу по призыву или военную службу по контракту.

В ЮВО граждане с высшим образованием могут выбрать место прохождения службы из более чем 100 соединений и воинских частей, дислоцированных на территории округа.

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