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02.04.2021 (09:15)

Весенний призыв в Ставропольском крае пройдет с соблюдением превентивных противовирусных мер

В рамках весеннего призыва текущего года со сборного пункта Ставропольского края в Вооруженные Силы России отправятся служить более 2 тысяч человек.

Свыше 80% всех призывников будут служить в войсках Южного военного округа (ЮВО), а также в войсках национальной гвардии России и других силовых ведомствах.

Молодое пополнение будет прибывать к местам несения службы в составе призывных команд железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. На всем пути следования призывники будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Районные военные комиссариаты перед весенним призывом обеспечены необходимым медицинским имуществом: масками, перчатками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. При входе на территорию военкоматов будет осуществлялся барьерный контроль в виде обязательной термометрии.

Проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции будут все граждане, находящиеся на территории военкоматов и сборного пункта, – от сотрудников военных комиссариатов и новобранцев до представителей воинских частей, прибывающих за пополнением. Сформированные команды будут допускаться к отправке только после получения отрицательных результатов тестов у призывников и старших команд.

Все торжественные мероприятия по отправке призывных команд в ВС РФ пройдут до 15 июля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призыв , Южный военный округ , COVID-19
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