02.04.2021 (09:00)

На Черноморском флоте началась вакцинация членов семей военнослужащих

На Черноморском флоте (ЧФ) наряду с продолжающейся вакцинацией военнослужащих Севастопольского гарнизона начали прививать от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих.

Вакцинация гражданских лиц также, как и военнослужащих осуществляется на территории поликлиники 1472 военно-морского клинического госпиталя г. Севастополя.

Начало вакцинации членов семей военнослужащих стало возможным благодаря недавнему поступления на Черноморский флот самой крупной партии вакцины отечественного препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V») в количестве приблизительно 15000 доз препарата.

Накануне прививку первым компонентом сделал экипаж малого ракетного корабля «Грайворон», принятый в корабельный состав флота в начале этого года.

На данный момент на Черноморском флоте прошли добровольную вакцинацию более 14000 военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым.

Продолжается вакцинация личного состава парадных расчётов, участвующих в подготовке к Параду Победы 9 мая.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека и проводят тщательный медицинский осмотр. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и членов их семей.

После вакцинации все военнослужащие находятся под медицинским наблюдением.

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