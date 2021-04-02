02.04.2021 (09:00)
На Черноморском флоте началась вакцинация членов семей военнослужащих
На Черноморском флоте (ЧФ) наряду с продолжающейся вакцинацией военнослужащих Севастопольского гарнизона начали прививать от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих.
Вакцинация гражданских лиц также, как и военнослужащих осуществляется на территории поликлиники 1472 военно-морского клинического госпиталя г. Севастополя.
Начало вакцинации членов семей военнослужащих стало возможным благодаря недавнему поступления на Черноморский флот самой крупной партии вакцины отечественного препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V») в количестве приблизительно 15000 доз препарата.
Накануне прививку первым компонентом сделал экипаж малого ракетного корабля «Грайворон», принятый в корабельный состав флота в начале этого года.
На данный момент на Черноморском флоте прошли добровольную вакцинацию более 14000 военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым.
Продолжается вакцинация личного состава парадных расчётов, участвующих в подготовке к Параду Победы 9 мая.
Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека и проводят тщательный медицинский осмотр. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и членов их семей.
После вакцинации все военнослужащие находятся под медицинским наблюдением.