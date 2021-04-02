02.04.2021 (08:45)
Около 1,5 тысяч человек будет призвано военными комиссариатами ВВО в Забайкальском крае в рамках весеннего призыва 2021 года
Военными комиссариатами Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в рамках весеннего призыва будет призвано и отправлено в войска около 1,5 тысяч граждан.
Непосредственно на призывных пунктах перед отправкой в воинские части призывники будут обеспечиваться необходимым вещевым имуществом, индивидуальным рационом питания на путь следования, электронными и банковскими картами, а также медицинскими средствами защиты и дезинфекции.
В рамках борьбы с новой короновирусной инфекцией в военных комиссариатах Забайкальского края приняты все необходимые меры для исключения заболеваемости среди призывников. Сборный пункт и военные комиссариаты в муниципальных районах обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.
Помимо этого, все призывники пройдут обязательное тестирование на предмет наличия короновирусной инфекции, с использованием современных медицинских тестов без забора крови.
Также, по прибытию в войска новобранцы добровольно могут сделать двухкомпонентную прививку препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник-V».
Первая отправка призывников спланирована на вторую половину апреля.
Весенний призыв в Восточном военном округе продлится до 15 июля текущего года.