02.04.2021 (08:45)

Около 1,5 тысяч человек будет призвано военными комиссариатами ВВО в Забайкальском крае в рамках весеннего призыва 2021 года

Военными комиссариатами Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в рамках весеннего призыва будет призвано и отправлено в войска около 1,5 тысяч граждан.

Непосредственно на призывных пунктах перед отправкой в воинские части призывники будут обеспечиваться необходимым вещевым имуществом, индивидуальным рационом питания на путь следования, электронными и банковскими картами, а также медицинскими средствами защиты и дезинфекции.

В рамках борьбы с новой короновирусной инфекцией в военных комиссариатах Забайкальского края приняты все необходимые меры для исключения заболеваемости среди призывников. Сборный пункт и военные комиссариаты в муниципальных районах обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Помимо этого, все призывники пройдут обязательное тестирование на предмет наличия короновирусной инфекции, с использованием современных медицинских тестов без забора крови.

Также, по прибытию в войска новобранцы добровольно могут сделать двухкомпонентную прививку препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник-V».

Первая отправка призывников спланирована на вторую половину апреля.

Весенний призыв в Восточном военном округе продлится до 15 июля текущего года.

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