02.04.2021 (06:15)

Стартовал весенний призыв на военную службу, в военных комиссариатах ВВО в Республике Бурятия

Военные комиссариаты Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, приступили к призыву граждан на военную службу.

В ходе текущего призыва, военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу более 1,1 тысячи граждан.

Особенностью весеннего призыва текущего года стало проведение вакцинации от Covid-19 сотрудников военкоматов.

Вакцинацию отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» все сотрудники военкоматов получили ещё до начала призывных мероприятий, в том числе и в отдаленных районах Бурятии. Специально для этого в местных медицинских учреждениях, по согласованию с главами районов, был создан запас препарата против «Covid-19».

Помимо этого на всех призывных пунктах предприняты дополнительные противоэпидемиологические меры для обеспечения безопасных для здоровья граждан призывных мероприятий, проходящих в условиях распространения коронавируса. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Основная масса молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и на Тихоокеанском флоте.

К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.

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