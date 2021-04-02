02.04.2021 (08:15)

Стрельбу на дальности до 8 тысяч метров выполнили танкисты ВВО в рамках учения в Бурятии

Танкисты танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Бурдуны» провели стрельбы на большие дальности из пушки танка Т-72Б штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям в рамках тактического учения в Республике Бурятия.

Целью занятия была стрельба на большие дальности до 8 тыс. м. Сложность заключается в выполнении стрельб с закрытой огневой позиции по ненаблюдаемой цели. Обычно стрельба из танка ведется прямой или полупрямой наводкой, когда наводчик и командир танка могут наблюдать цель.

Стрельба велась по целям, имитирующим танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

На начальном этапе подготовки с экипажами танков был проведен цикл теоретических занятий и тренировок в современных учебных классах с экипажными динамическими тренажерами танков.

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