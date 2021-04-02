Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2021 (08:15)

Стрельбу на дальности до 8 тысяч метров выполнили танкисты ВВО в рамках учения в Бурятии

Танкисты танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Бурдуны» провели стрельбы на большие дальности из пушки танка Т-72Б штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям в рамках тактического учения в Республике Бурятия.

Целью занятия была стрельба на большие дальности до 8 тыс. м. Сложность заключается в выполнении стрельб с закрытой огневой позиции по ненаблюдаемой цели. Обычно стрельба из танка ведется прямой или полупрямой наводкой, когда наводчик и командир танка могут наблюдать цель.

Стрельба велась по целям, имитирующим танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

На начальном этапе подготовки с экипажами танков был проведен цикл теоретических занятий и тренировок в современных учебных классах с экипажными динамическими тренажерами танков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Танковые войска , Танки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false