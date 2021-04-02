02.04.2021 (06:45)
Инженеры Амурского общевойскового объединения ВВО провели тренировку по подрыву льда
Военные инженеры Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по подрыву ледяных заторов на полигоне «Трехречье» в Амурской области.
В ходе учебных занятий инженеры провели разведку ледовой обстановки, измерили толщину льда, провели бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполнили серию учебных подрывов.
Сводные инженерные подразделения, выполняющие противопаводковые мероприятия, оснащены специальными приспособлениями для проведения разведки и бурения льда, автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортёрами. В состав команд назначаются военнослужащие, проходящие службу, как по контракту, так и по призыву, имеющие опыт проведения подрывных работ.
Подрыв льда на руслах рек протекающих вблизи мест дислокации соединений и воинских частей объединения выполняется с целью предотвращения образования ледяных заторов во время ледохода.
С началом ледохода к мониторингу паводковой ситуации подключатся расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА)