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02.04.2021 (06:45)

Инженеры Амурского общевойскового объединения ВВО провели тренировку по подрыву льда

Военные инженеры Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) провели  тренировку по подрыву ледяных заторов на полигоне «Трехречье» в Амурской области.

В ходе учебных занятий инженеры провели разведку ледовой обстановки, измерили толщину льда, провели бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполнили серию учебных подрывов.

Сводные инженерные подразделения, выполняющие противопаводковые мероприятия,  оснащены специальными приспособлениями для проведения разведки и бурения льда, автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортёрами. В состав команд назначаются военнослужащие, проходящие службу, как по контракту, так и по призыву, имеющие опыт проведения подрывных работ.

Подрыв льда на руслах рек протекающих вблизи мест дислокации соединений и воинских частей объединения выполняется с целью предотвращения образования ледяных заторов во время ледохода.

С началом ледохода к мониторингу паводковой ситуации подключатся расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА)

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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