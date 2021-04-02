02.04.2021 (08:30)
В Восточном военном округе на межвидовом полигоне «Цугол» завершилось масштабное командно-штабное учение
На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае завершилось двустороннее командно-штабное учение (КШУ) под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко. К КШУ привлекались соединения и воинские части военного округа, дислоцированные в Забайкальском крае и Амурской области.
Командованием и штабами общевойсковых армий в ходе учения совершенствовались навыки по организации взаимодействия подчиненных войск, всестороннего обеспечения, применялись новейшие методики управления войсками с использованием современных систем защищенной связи.
В рамках учения состоялось несколько практических этапов по отработке действий войск в обороне и наступлении.
В них были задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения. В ходе розыгрыша практических действий были применены тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», осуществившие огневую поддержку подразделений в наступлении. Помимо этого расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», поразили заглубленных командных пунктов условного противника, учебными (электронными) пусками аэробаллистических ракет.
Всего в масштабном учении приняло участие более 12000 военнослужащих, было задействовано порядка 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, из них около 60 единиц авиационной техники включая самолеты Су-25, Су-30СМ, вертолеты Ми-24 и Ми-8 АМТШ, до 10 беспилотных летательных аппаратов.
Мероприятие стало завершающим этапом оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск военного округа в зимнем периоде обучения.