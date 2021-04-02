02.04.2021 (08:00)

Артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО в ходе учений применили комплекс «Стрелец»

Военнослужащие артиллерийских подразделений Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), в ходе учения на полигоне «Бикинский» применили комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

В ходе учения личный состав при ведении разведывательных действий обнаружил с помощью оптических приборов замаскированную, бронированную технику условного противника.

Военнослужащие разведывательного пункта, применили лазерный дальномер, определили координаты цели и передали их в автоматическом режиме на приёмное устройство командиру артиллерийского подразделения.

Далее в рамках учения, самоходные артиллерийские гаубицы «Гиацинт-С» отработали выполнение нормативов по подготовке к ведению огня. После получения команды на открытие огня артиллерийские подразделения выполнили стрельбу с открытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. В результате мишени, которые имитировали подразделения условного противника, были поражены.

Важно отметить, что на учении военнослужащие на практике продемонстрировали эффективность использования и применения КРУС «Стрелец» в условиях современного боя.

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