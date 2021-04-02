02.04.2021 (07:45)

Ударными темпами военные мастера ВВО в Бурятии восстанавливают тяжелый танк времен ВОВ ИС-2 к празднованию Дня Победы

В ремонтном батальоне общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ударными темпами восстанавливают легендарный танк Великой Отечественной войны (ВОВ) «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют поставить танк на ход к празднованию 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Решение о восстановлении танка ИС-2 принял командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук ВВО.

Тяжелый танк ИС-2 на протяжении долгих лет украшал уникальную коллекцию раритетного вооружения и военной техники времен Великой Отечественной и Афганской воин в военном городке Сосновый Бор.

Сейчас завершаются последние проверки работоспособности двигателя, после чего его установят на штатное место, подключат системы жизнеобеспечения двигателя и произведут первый запуск. После этого двигатель проверят в различных режимах работы и нагрузках. Параллельно военнослужащие налаживают работу рулевого управления, тормозной системы, механизма поворота башни, связи, проводки и других механизмов и агрегатов танка ИС-2.

Напомним, что ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времен ВОВ в Республике Бурятия. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы в 2019 году, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.

Планируется, что военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона удастся в сжатые сроки завершить процесс восстановления легендарной машины и 9 мая, на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, тяжелый танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона.

Справочно:

ИС-2 — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 годов. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства.

В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при штурме городов. Немцы называли его в своих документах КВ-00(ИС).

После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении Советской и Российской армий до 1993 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых вооружённых конфликтах после 1945 года.

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