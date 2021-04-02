02.04.2021 (07:30)

Морская пехота Тихоокеанского флота получила на вооружение современные боевые машины пехоты БМП-3

В соответствии с планом перевооружения на современные образцы военной техники соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированное в Приморском крае, получило боевые машины пехоты БМП-3.

Сразу около 40 новых боевых машин доставлены во Владивосток железнодорожным транспортом, разгружены и перевозятся спецтехникой к месту постоянной дислокации.

Прибывшие боевые машины планово заменят технику предыдущего поколения - БМП-2.

Ранее соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке были полностью перевооружены на современные бронетранспортёры БТР-82А и усилены подразделениями танков Т-80БВ.

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